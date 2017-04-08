部落大學開課 推學習護照集章抽獎
新北市原住民族部落大學已開辦12年，今年原住民族行政局除持續開設各種原民傳統技藝班，也推出「原民文化學習護照」，民眾不一定要參與課程，只要參與原民局舉辦相關活動、課程等，都可以集章，年底集滿20個便有機會抽中iPhone等獎品。
部落大學至今累積開設多達608班、參與人數達1萬636人次，今年也在板橋、烏來等12個行政區開設多元課程，包括排灣族古老物質文化及價值創新班、原住民傳統弓箭文化傳承班、泰雅傳統織布運用班等33個課程。
今年原民局除開辦課程、活動，也推出「原民文化學習護照」，即日起在原民局、各區公所、泰雅民族博物館等處免費發放，市民只要持學習護照，參與原民相關的60幾個活動，都可集點，包括：認識原住民特展、原Band音樂大賞、參觀泰博館、各族祭典及部落大學課程等。
原民局表示，文化學習護照集章活動從即日起至11月20日為止，只要集滿20個章，就有機會抽中iPhone、iPad及折疊式腳踏車等獎品。
(中時)
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