台中外埔麥田轉黃 外星寶寶搭幽浮造訪

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外埔區三崁里舉辦幽浮麥樂文化節，於麥田間佈置幽浮彩繪作品。（王文吉攝）

金黃麥浪景色動人，麥田間出現彩繪外星寶寶。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌（右二）特地到場挑扁擔，分送割稻飯給訂餐民眾享用。（王文吉攝）

麥田間展示修平科技大學研發的地面型趕鳥器，發現有鳥群靠近，會自動啟動發出老鷹叫聲、鞭炮聲驅趕。（王文吉攝）

修平科大目前正研發空拍機型趕鳥器，預計明年4月可量產，造價控制在1萬元內。（王文吉攝）

家長帶著孩子參加寫生比賽，搶在麥田中尋找好位置作畫。（王文吉攝）

時值麥黃季節，外埔區三崁里慶祝小麥豐收，今日舉辦幽浮麥樂文化節，特邀彩繪外星寶寶造訪麥田。立法院副院長蔡其昌特地到場挑飯擔，快遞割稻飯給訂餐民眾享用。三崁里長紀良章表示，外埔小麥種植面積僅次於大雅，這是第3年舉辦小麥系列活動，希望可以打響外埔知名度。

一早大量人車湧入三崁里農路，寧靜農村頓時人聲鼎沸，艷陽映照2公頃麥田，更顯金黃耀眼，麥浪間有家長帶著孩子參加寫生比賽，有人搶和彩繪外星寶寶拍照，也有全家人在麥田梗旁的樹蔭下鋪墊野餐。

三崁里農婦特別料理鹹湯圓及小麥粥免費款待遊客，更準備300份小麥、月光米製成的割稻飯，提供遊客選購，呈現早期農忙時期，主人家感謝前來協助割稻者的濃濃心意。

為因應鳥害啄食農作物，麥田間展示修平科技大學研發的地面型趕鳥器。電機系同學許育丞表示，趕鳥器設計成鳥屋造型，以太陽能電力驅動，利用微波偵測，發現有鳥群靠近，會自動啟動發出老鷹叫聲、鞭炮聲驅趕。

修平科大行銷與流通管理系副教授李文明指出，地面型固定式趕鳥器成本約6千元左右，已有廠商接洽生產事宜，目前正研發空拍機型，預計明年4月可量產，造價控制在1萬元內。麥農洪聖淵表示，趕鳥器確實可以減少野鳥啄食農作物，但希望價格降更低，讓農民能負擔得起。

三崁里長紀良章表示，外埔地區小麥種植面積共約50公頃，每年都由廠商向農民契作收購，用途都是製成麵粉、麵包、麵條等食品，地方希望能持續辦理小麥節活動，讓更多人認識外埔、來外埔玩，讓外埔能更繁榮更熱鬧。

(中時)