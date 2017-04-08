川習會未提台灣 陸委會：符合預期
川習會落幕，陸委會今天表示，這次川習會沒有提及兩岸問題，符合各界預期，沒有意外，陸委會沒有進一步評論。
美國總統川普（Donald Trump）和中國大陸國家主席習近平的「川習會」在美東時間7日結束，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。
對此，行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正表示，會談沒有提及兩岸議題，符合各界預期，陸委會沒有進一步評論。
他並表示，兩岸關係和台美關係一樣重要，政府追求區域多贏格局、推動台海與兩岸和平穩定政策一貫而堅定，不會有所改變。
此外，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）指出，川普已接受中國大陸國家主席習近平之邀，將前往中國大陸進行國是訪問。
對此，邱垂正說，中美雙方例行互訪是常態，也有利區域安全，「只要不影響我國的國家利益與尊嚴，政府正向看待。」
川習會登場前，陸委會副主委林正義接受英國廣播公司（BBC）專訪時曾提到，「如果會談沒有提及台灣，那將是好消息」，並希望川習會後，台灣能有足夠理由相信「並未被當作是一個棋子或是討價還價的籌碼。1060408
(中央社)
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