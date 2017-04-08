兒童醫療終身貢獻獎 林全頒給林奏延
行政院長林全今天出席第七屆台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮，親自頒發終身貢獻獎給前衛福部長、現任林口長庚兒童內科醫師林奏延。
瑞信兒童醫療基金會主辦第七屆台灣醫療貢獻獎，今天舉行頒獎典禮，表揚鼓勵長期奉獻心力的第一線兒童醫療醫護人員。行政院長林全出席並致詞、頒獎。
林全致詞時表示，頒發兒童醫療貢獻獎，背後有許多重意義。每一代人的努力，都是希望讓下一代更好，怎樣讓下一代得到最好照顧、得到最好的學習環境，適當成長，是相當重要的工作。
他說，兒童的表達能力不如成年人，也因此使兒童醫療醫護人員付出更大心力，迎接更多挑戰。政府必須投入更多資源與努力，培養專業兒童醫療人才，或許不容易一步到位，但政府會持續努力。
林全隨後頒發兒科新銳獎、中流砥柱獎、終身貢獻獎等獎項，其中，林奏延獲終身貢獻獎，由林全手中接過獎座。1060408
(中央社)
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