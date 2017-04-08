Ella地表最強孕婦 臨盆前挺肚勁舞
藝人Ella（陳嘉樺）即將臨盆，今天在臉書貼出挺孕肚跳「渾身是勁」影片，直喊「這就是平常有運動的成果」，並自稱「地表最強孕婦又增一枚」。
Ella是女子團體S.H.E成員，結婚近5年，臨盆倒數的她中午在社群網站臉書（facebook）貼出挺孕肚勁舞影片表示，「渾身是勁的媽已經準備的好好的了，勁寶哥，快來吧。」
Ella透過所屬華研國際音樂股份有限公司表示，推出「渾身是勁」是懷孕初期，無法現場表演，曾有歌迷說大肚子的她如果可以跳也很帥，當時她回應如果一切狀況良好會試試。
她說，影片錄了2、3遍，孕婦記性不好，太久沒跳，舞步會忘，「但真的是一鏡到底，畢竟老公不會剪接」。最近大家都在問生了沒，現在就是等「勁寶哥」心情，看他什麼時候想出來，謝謝大家關心，也希望孕婦們在孕期間都可適度運動。
有些粉絲留言直呼邊看邊擔心，也有人發現Ella有較大跳躍動作時會扶住肚子，且平常就有運動習慣，Ella說「你專業的」，還有粉絲問生產會直播嗎？Ella回「我可沒答應」。
Ella老公賴斯翔在社群網站微博分享影片，直誇地表最強，笑稱「要多訓練增強我這中年大叔的體力，畢竟這兩個都渾身是勁」，最後還說「兒子你跑爸爸會盡量追上，媽媽別跑我跟得很緊。」1060408
(中央社)
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