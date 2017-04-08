傳統市場節開跑 西湖、東門市場滷肉飯獲人氣獎

西湖、東門市場滷肉飯(台北市市場處提供)

邁入第10年的「台北傳統市場節」開跑，重頭戲「天下第一攤」則以國民美食滷肉飯為主題，共有10家知名傳統市場滷肉飯參賽PK，今年首創邀民眾品嚐滷肉飯列入評分項目，除要通過評審團考驗外，還募集民眾票選，其中西湖市場的兩撇嘉義雞肉飯與東門市場的東門城滷肉飯獲選為人氣獎，並計入整體評分。

東門市場的東門城滷肉飯，主打古早味，一碗25元更號稱「秒殺」滷肉飯，也曾被台灣文學作家舒國治寫入他的作品《台北小吃札記》，其食材中選用同市場攤商買來的溫體豬小排最上層的豬皮油並細細切丁，汆燙去腥後，加入陳年滷鍋熬煮，先以大火讓滷鍋沸騰泛出油來，濾掉浮油後加入清醬油和高湯，再以小火慢慢逼出油脂，需要反覆約5到6小時，才能成就傳承60年好味道。

西湖市場的嘉義傳統滷肉飯，一晚45元。在地超過二十五年，滷肉採用手工切制，搭配獨制配料，店內的配菜小吃皆屬南部口味。

市場處表示，現場精選名攤競推好康，方便民眾一次品嚐北市在地傳統市場美食。另外，現場每日提供「拾」在幸福限量福袋（100份），民眾用10元就可以將傳統市場的名攤美食帶回家。

(中時)