習川會定有討論斬首金正恩？范世平從這點判斷…
在剛結束的習川會中，這2名舉足輕重的國家領導人，除了對外公開的官話外，私底下究竟有否討論些重要議題，也是各界關注的焦點。對中國大陸有深入研究的台灣師範大學政治學研究所教授范世平指出，川普和習近平一定有討論斬首北韓領導人金正恩的議題。
范世平於臉書表示，這次習川會，大陸方面的隨行人員包括了國防部長常萬全以及解放軍參謀長房峰輝，可見美韓斬首金正恩的話題，會上一定有討論；范判斷，由於北韓已成大陸的威脅且難以駕馭，所以習近平應會支持斬首行動。
另外，范世平還提到，如果金正恩覺得大陸將和美國一起攻打北韓，又或是大陸默許美、韓攻擊北韓，那麼北韓飛彈的目標將非首爾或東京，而會是北京。
(中時電子報)
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