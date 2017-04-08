百歲人瑞製東方美人 百年老樟最美風景

百歲人瑞李葉煙全今天採茶、製茶，穿起裝備，親自採摘、浪菁，仔細挑出「一心二葉」較次級的茶葉，不斷聞香，一貫堅持自己的手藝。在百年樟樹下，最美的情景讓人感動。

李葉煙全是新北市石碇區的百歲人瑞製茶師，咸認為是台灣目前年齡最長的製茶師傅。清明過後，天氣晴朗，也是製作春茶最佳時機。

小綠葉蟬（Jacobiasca formosana），俗稱浮塵子、煙仔遭到小綠葉蟬吸食後的茶葉、茶芽，會產生複雜的化學變化，對「東方美人茶」等茶葉熟成，有其貢獻，是幕後大功臣。 李葉煙全人稱「煙伯」，地方文史工作者說，人瑞製茶師不但是地方國寶，「煙伯」與「煙仔」共存共榮超過半世紀，在長壽村擺年老樟樹的無汙染環境中，守護著台灣這片美好的土地，相當有意義。 石碇樟空子山區今天天氣晴朗，李葉煙全家族感情相當團結，三代齊動手一起採茶、製茶，連孫女婿郭宏治也一起上山幫忙，一起將茶菁裝袋、萎凋、浪菁發酵，將萎凋過的茶葉整理上架，適時用手攪拌3-5分鐘。

「煙伯」的小女兒葉玉蘭說，下一波採茶預計在5月初，將動員全家族的四代一起採茶。曾孫子與「阿太」一起在茶園揮汗，每次採茶的畫面，都讓家族感動與珍惜。煙伯則說，「女兒很貼心，只是藉機要我多運動運動啦。」

李葉煙全從20多歲開始，他還會指導80多歲的製茶師，如何善用技巧製出高品質的東方美人茶。偏愛有獨特蜜香的美人茶，是百歲人瑞每天的最佳飲品。今天在採茶時，手勁十足，採了滿手掌的茶菁，放在左腰旁的布袋。一旁的孫女等，戴著斗笠幫忙。

新北市立圖書館石碇分館主任楊俊生，永傳生命故事推手團長蔡素節，今天也上山幫忙，希望煙伯的故事與製茶好手藝可承傳。

楊俊生說，計畫5月初，邀請民眾上山分享山中歲月的生命故事，聆聽百歲人瑞在茶園吟唱即將失傳的相褒歌，一起品茗，分享最美麗的風景。

台灣茶路創辦人林承志表示，台灣有國寶級的茶農與製茶師，值得驕傲。另外，林承志也帶領著台灣茶農迎向國際，今年將再度前往比利時，希望能成就全世界第一位站上頒獎台的台灣茶農。1060408

(中央社)