川習會 學者：北韓是首重議題

「川習會」落幕，並未提及一中及台灣議題，學者認為，這次川習會，雙方重點仍在北韓核武問題，同時，因應敘利亞局勢，川習會也隱含著美中俄三方關係變化。

為期2天的美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」今天結束，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。川習會在美國飛彈攻擊敘利亞之後進行第2日會談，峰會風采幾乎被美國空襲敘利亞的戰斧飛彈烈焰所搶去。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢指出，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）上月訪問中國大陸時，就已重申過美國的一中政策，雙方在當時的場合再次確認，因此，川習會上應無再重提的必要。

他指出，這次川習會舉行期間還發生美國空襲敘利亞事件，連帶影響到美俄、美中大國關係局勢，加上北韓核武問題，這時雙方若繼續關注「一中」如何各說各話，未免顯得「格局小了」。

翁明賢說，美國空襲敘利亞，究竟是單一軍事行動或仍有後續軍事作戰，外界仍在觀察。同時，川普的作風也讓外界關注美國將如何處理北韓核武問題，若北韓問題擴大，引發東北亞軍事衝突，台灣也必受波及。

台灣智庫執行委員賴怡忠也認為，川普多次向外表示，美國可以自行處理北韓問題，這次空襲敘利亞，也證明川普的「單幹風格」，北韓局勢目前看來更形複雜。

賴怡忠指出，川習會前，關於一中政策的議題，美國多名高階官員都已做過表示，川習會因此專注於北韓及經貿問題，應是預料中事。但未來台灣應更關注年內的川普訪中，回顧過去歐巴馬幾次訪問大陸發表的共同聲明，都對台灣較為不利。

此外，他表示，台灣應持續關注美中雙方在經貿議題的爭論，對目前經貿仍高度依賴中國大陸的台灣，任何改變都會造成相當大的影響。1060408

(中央社)