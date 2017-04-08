軍火教父為養女逃亡10逾年　懷疑女友另結新歡落網

何振豪與女兒抱頭痛哭。（謝佳潾翻攝）

80年代有「軍火教父」之稱、綽號「砂石車」的何振豪，13年前犯下製毒案後開始逃亡生涯，期間與女友育有1女，他為扶養女兒在屏東一帶東躲西藏，不料躲了10逾年竟因懷疑女友另結新歡，在攜女上門理論時遭警方查獲，訊後解送歸案。

警方指出，現年58歲的何振豪，原籍新竹，在80年代是有名的軍火要犯，曾被花蓮地院依槍砲罪判刑11年6個月，13年假釋出獄後又在高雄犯下透天厝製毒案，且陸續又被高雄、屏東等院檢依毒品、竊盜等罪發布通緝，他為此開始10多年逃亡生涯。

而10逾年的逃亡歲月中，他不但與女友育有1女，且還擔起扶養的責任，為了顧全女兒生活，在屏東一帶躲躲藏藏，至今女兒已經國小五年級。不料，行事低調的他日前竟因懷疑女友另結新歡，帶著女兒上女友家理論，而早已接獲情資的警方正在旁伺機逮人。

埋伏多日的九如所警方，一見何振豪上門，立即上前壓制將他擒獲，並從他身上起獲1包毛重1.29公克的海洛因及2把模擬槍，而站在一旁的小女孩嚇到狂哭，何振豪見狀後心疼不已，懇請警方網開一面讓他們父女倆談話，訊後依毒品罪嫌移送法辦並隨通緝案件解送歸案。

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(中時)