竹市廚師嘉年華 五百廚師共推餐飲安全

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新竹市廚師業職業工會與竹市衛生局合作，今天舉辦「廚師嘉年華」活動，聚集全國500位廚師業者，融入食品安全衛生觀念，一同宣導飲食安全。

新竹市衛生局表示，廚師嘉年華設計「食神來找碴」、「食在好源頭」、「食全食美」等主題專區，包括由廚師們cosplay不符規定的廚師穿著及行為，提醒注意建立衛生習慣，料理餐飲時須維持環境清潔。

「食在好源頭」則由各式食材圖片，選擇正確作法，提醒廚師業者選購食材要新鮮，包裝破損或保存條件有問題就不應採購或驗收。

此外，「食全食美」由現場擺放生鮮食材、蔬果、熟食料理所需砧板及器具，實際操作食材分類，以免交叉感染。現場也宣導過期食品屬於廚餘的清運規定、廚房油污定期清除皆應符合餐飲衛生管理，最終目標防範食物中毒，讓市民食在安心。

廚師業職業工會理事長鄭富貴表示，外食人口成長，餐飲衛生攸關健康，工會致力於傳播在地豐富美食饗宴文化，促進餐飲業的蓬勃發展，也會持續貫徹及確保「從農場到餐桌」安全衛生的積極目標。

竹市衛生局長何秉聖表示，此次活動希望提醒廚師業者，氣候變化頻繁，食材新鮮及保存更加重要，應遵循餐飲安全衛生管理要求，以免病原或不良衛生習慣導致食物污染、變質，避免發生食品中毒危害健康。

何秉聖也提醒廚師業者，保持個人良好衛生習慣，定期清潔設備、環境，避免病蟲害等傳染媒介。1060408

(中央社)