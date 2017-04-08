陸學者：川習未提台灣 不代表陸不重視

「川習會」未提及台灣議題及「一個中國」，廈門大學台灣研究院院長劉國深今天說，在「大局可控」下，川習會沒有公開提及台灣，並不代表中國大陸不重視台灣。

劉國深是在接受中央社記者訪問時，作上述表示。

劉國深說，他在「川習會」前注意到，台灣一些專家學者主張，「川習會」最好不要提到台灣。目前看來，似乎真的沒有提及，也許需要等待更多的報導訊息。

他表示，影響中國大陸與美國關係的原因之一，是台灣內部存在的「從法理上改變現狀」的主張，造成台灣內部與台海地區的動盪。因此長遠來看，兩岸與美國都應實事求是，讓中美關係最好不要再受到這類議題的影響。

劉國深認為，在「大局可控」的情況下，中國大陸與美國領導人在會晤時沒有公開提到台灣，不代表中國大陸不重視台灣。中國大陸應會繼續推出新政策善待台灣民眾，而台灣的政治人物也應有政治智慧，以免惡化兩岸和平氣氛。

他說，兩岸關係總的來說，還是要由兩岸自己掌握。兩岸關係和平發展，仍需要兩岸內部先處理好既有的「存量」。至於台灣關心的「增量」，最有效的途徑仍需要兩岸先保持良好的互動關係。

劉國深表示，兩岸只要實事求是地面對台灣的歷史、法理和政治現實，制定好的政策，台灣「沒有、也不會有大問題」，對兩岸民眾都是好事。1060408

(中央社)