好臭啊 嘉義警循臭逮民眾燒死雞

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嘉義警方今天表示，水上地區日前晚間傳出陣陣惡臭，警方「循臭」逮獲曾姓民眾正在用竹子焚燒死雞，全案依法送辦。

嘉義縣警察局水上分局指出，中莊派出所6日晚間接獲民眾報案，聞到陣陣惡臭，讓人受不了，警方會同嘉義縣環保局展開稽查。

聯合小組「循臭」遍尋味道來源，最後追到竹林邊一處養雞場，發現曾姓民眾正在用竹子燃燒死亡雞隻，當場逮個正著。

嘉義縣環保局表示，全案以違反廢棄物清理法、空氣污染防制法、畜牧法等依法開罰，並移送嘉義地檢署偵辦。1060408

(中央社)