中油高雄煉油廠場址 可能仿效德活化舊廠地經驗

我要評比

高雄市長陳菊與議長康裕成等一行，聽取德國活化舊工廠土地的簡介。（新聞局提供）

高雄市長陳菊參訪德國，瞭解活化舊工廠土地的經驗。（新聞局提供）

中油高雄煉油廠關廠後的土地該如何運用，德國活化舊工廠土地再創經濟高峰的經驗，將成為高雄市政府的思考方向之一。（李義攝）

中油高雄煉油廠關廠後的土地該如何應用，備受矚目。率團赴德國柏林參訪的高雄市長陳菊，參訪柏林太學城創新中心，皆是活化舊有工廠土地的經驗後，認為極具參考學習價值，中油公司未來針對高雄煉油廠場址做重新規畫時，值得借鏡。令人嗅到市府對高雄廠土地活化的想法。

高雄市長陳菊7日參訪德國柏林的柏林太學城創新中心，瞭解德國創新園區規畫經驗及GSG事業科技新創事業基地。

德國經驗令市長陳菊、議長康裕成及市府團隊留下深刻印象，陳菊認為，這些園區都是利用舊有工業廠址再利用作為新創中心，在如何活化舊有的土地，創造出新的園區，是高雄應該努力學習的目標。

Adlershof園區分為四大區塊，包括科學與技術園區、柏林洪堡大學、媒體園區、住宅生活空間等，園區擁有16個研究單位，1041家企業進駐，有1萬6800人就業，園區整體產值達18億歐元。

而該園區前身為德國最早的飛行試驗場，也是前東德科學院與航空研發基地所在，二戰後歷經荒廢困境，柏林市政府成立WISTA管理公司重新進行開發，並且引入柏林洪堡大學研究所進駐，形成群聚效應。

目前進駐產業以高科技產業為主，包含再生能源、光電、微系統與材料、資通訊及生物科技與環境等領域，此園區亦提供新創事業協助，特別是針對學生提出免費新創事業之服務，主要業者為再生能源與光電、微系統與材料、資訊系統、生物科技與環境等。

GSG事業科技新創事業基地，GSG為柏林大型辦公室與商業空間租售廠商，TIB園區前身為德國電器公司AEG的1900年代工廠，為舊有建築於1985年翻新作為新創中心案例。

此處為GSG事業第一個電能基地，自有屋頂太陽光電系統提供e-car與e-bike電力運轉，進駐公司類型為微電子、光學、感測及生物科技。

(中時)