潘維剛籲蔡政府「有一千條理由把兩岸關係搞好」
中美習川會落幕，國民黨主席參選人、前立委潘維剛8日表示，大家原本一直擔心會談論的台灣問題似乎未觸及，但她想請問蔡總統，民進黨不是常常高喊「台灣人要自己當家作主」，如今一個千里之外的會議，為何會讓國人擔憂恐懼？「如果蔡英文真的有心要帶領台灣走自己的道路，又何必處處仰美日鼻息？」
潘維剛指出，台灣處於中美兩強的競逐，要「小事大以智」，在這樣的環境下生存發展需要政治智慧，更要靈活彈性，不該只是一邊高喊當家作主，一邊又憂慮別人講話會不會傷害自己，「這實在是非常不健康的心理」。
她引用習近平在會中形容中美關係的一段話，把裡面的「中美關係」改成「兩岸關係」，凸顯台灣在兩岸關係應有的作為，「兩岸關係好，不僅對兩岸和兩岸人民有利，對世界也有利。我們有一千條理由把兩岸關係搞好，沒有一條理由把兩岸關係搞壞」。
潘維剛稱，兩岸交流30年來，雖然歷經風風雨雨，但得到歷史性進展，給兩岸人民帶來巨大實際利益，今後30年兩岸關係如何發展，需要我們深思，也需要兩岸領導人作出政治決斷，拿出歷史擔當。她認為，如果蔡英文真的有心要帶領台灣走自己的道路，為何處處仰美日鼻息？
她認為，民進黨喜歡講民主、講人權，但因為執政者無能處理攸關人民生命財產安全的兩岸關係，讓台灣人民連免於恐懼的自由也遙不可及，「如果這種擔心受怕，就是所謂維持現狀，這樣的政府有什麼存在的意義？」
(旺報)
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