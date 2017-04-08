世界和平銅雕揭幕 魏明谷祝賀

多名員林高中校友捐贈「世界和平」銅雕給學校，彰化縣長魏明谷今天應邀參加揭幕儀式，以校友身分勉勵學弟妹以學校為榮。

為了感念母校的栽培，多名國立員林高中畢業的校友聯合出資捐贈「世界和平」銅雕，今天舉行揭幕儀式，慶祝員林高中80週年校慶，出席的貴賓除了魏明谷外，還包括員林市長張錦昆、前教育部部長黃榮村等人。

魏明谷致詞時說，銅雕由施哲三博士所設計，施博士原本在美國行醫30年，後來從事藝術創作，從學醫的人變成藝術家不簡單，而銅雕則是用藝術展現和平、愛與希望等理想，台灣現在沒有戰亂，民眾要珍惜，要居安思危，維持台海安全，也要追求世界和平。

創作銅雕的施哲三則說，作品取名為世界和平，希望能和民眾以及學生對話，讓世人省思和平的重要性，世界和平的議題能夠在校園被討論，在員林高中的校園發酵。

施哲三原本為病理核子醫學專家，後來棄醫從藝，為感念母校栽培之恩，特別雕塑「世界和平」銅雕，用來訴求全球人類史上最艱鉅的希望工程，呼籲眾人正視這個大課題，希望引發共識，凝聚能量，朝正確方向奮發圖強，人類才能因此和諧共存，世界和平才有希望，並期許藉此激勵後生努力學習，創作更多更美好的優質文化。1060408

(中央社)