陳偉殷敲大聯盟首安 高國輝：不用擔心打擊了

高國輝(左)今也替擊出大聯盟首安的陳偉殷(右)感到開心。(資料照 中央社記者張新偉攝)

旅美左投陳偉殷，今擊出大聯盟生涯首安，在去年球季結束時，曾教導他打擊的高國輝，也為他感到開心，高國輝指出，很替他高興啊，這樣就不用擔心打擊，可以專心投球了。

殷仔去年球季結束後與高國輝一同練球，也請教打擊，想不到首場賽事就靠著內野安打上壘，大聯盟生涯首安正式出爐，高國輝笑說：「看他跑這麼快上壘，應該是跟鈴木一朗學的。」

高國輝也提到，真的很替陳偉殷感到高興，首場比賽就可以擊出安打，之後可以專心投球了。

不過上周因為打擊時導致左手受傷的高國輝，也不忘提醒殷仔，不要像他一樣受傷了，至於傷勢狀況，高國輝回應，目前沒有明顯的好轉，能稍微出力，下周一還會回診做檢查。

(中時電子報)