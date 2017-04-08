節目騙惠利中大獎 韓財政部火大要罰

惠利錄影刮中大獎，事後製作單位表示是整人橋段。（圖／翻攝自Youtube）

韓國女團Girls Day成員惠利日前在節目《新兩個男人Show》玩刮刮樂，經製作人證實一度以為刮中2000萬韓元（約60萬台幣），沒想到2小時後惠利公司才改口是整人橋段，使被騙觀眾不滿，這股怨氣還引來政府單位關切，韓國彩券委員會更以節目涉嫌公然偽造彩券，要求開罰電視台。

惠利日前與團員上節目玩刮刮樂，她發現似乎中獎起初還半信半疑，經製作單位認證後才確信自己中了2000萬韓元，開心的又笑又叫，甚至興奮打滾，令不少網友笑翻，而惠利公司第一時間表示：「她是真的中獎」，兩小時後大逆轉，澄清是節目整人橋段，製作單位也上傳節目幕後花絮，說明整人經過，可見惠利得知後也大翻白眼。

烏龍中獎消息傳開後，大部分觀眾都對節目玩笑不領情，所屬韓國企劃財政部的彩券委員會也發聲，認為節目內容侵害彩券公信力，更有偽造彩票之嫌，向放送通信委員會（似NCC）提出申訴，要求懲處電視台，而製作單位也致歉，並表示沒有拿真正彩券變造，是用另外自製的彩券。

(中時電子報)