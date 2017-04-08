中和連偷5間夾娃娃機店 警循線新店逮人

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李嫌移送法辦。（葉書宏翻攝）

警方查獲大批贓物。（葉書宏翻攝）

46歲李姓男子平時喜歡玩夾娃娃機，每天花費千餘元卻抓不到喜歡的物品，竊取機車代步，近日來在新北市中和區連續犯案5起，砸毀娃娃機竊取物品變賣，中和警分局獲報7日晚間循線在新店某夾娃娃機店逮捕李嫌，訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，李嫌平時打零工維生，家住新店區，由於非常喜歡玩夾娃娃機，每天花費千餘元，卻得不到想要的物品，他先竊取機車代步，轉往中和區5間夾娃娃機店犯案，砸毀娃娃機竊取藍芽喇叭等物品。

李嫌得手後會將物品變賣，繼續回到新店玩夾娃娃機，中和警分局獲報鎖定李嫌犯案，7日晚間前往新店某夾娃娃機店埋伏，果然發現李嫌出現，當場將他逮捕帶回偵訊。警訊後依竊盜罪法辦。

(中時)