蕭亞軒分手小13歲男友 喊我會好好的

37歲歌手蕭亞軒（Elva）與小13歲台裔高球選手男友陳樺分手，今天在Instagram直喊「我會好好的」；經紀公司表示，蕭亞軒目前重心放在新專輯，謝謝關心。

媒體報導，蕭亞軒被爆在社群網站Instagram取消關注陳樺，戀情僅維持8個月，分手主因是年齡差距，價值觀和個性確實有些不適合，最後決定分開。

蕭亞軒凌晨在Instagram表示，「向來我都不覺得正當談感情有什麼需要遮遮掩掩的，但這次讓我長大了，原來很多事真的只能放在心裡，慢慢消化，我會好好的」，粉絲紛紛留言替她加油。

經紀公司下午回應表示，Elva今年將發行新專輯，目前重心放在新專輯及其他計畫上，「私領域的事情先放在比較後面的位置，謝謝大家關心」，且公司不會追問藝人分手主因，完全尊重藝人。1060408

(中央社)