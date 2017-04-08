身障者也想變美 環境不友善成奢望

年過50的劉玟玲以輪椅代步，到美容院弄頭髮、買衣服都因輪椅進不去、試衣間太小而成難事。每個人都有變美權利，但環境不友善，身障者愛美成為奢望。

手天使主辦「礙美、愛美」攝影作品成果展，協助12名身障者造型、穿衣打扮。其中玟玲半裸性感入鏡，大方露出香肩，再以長髮遮胸，臉上帶著自信、美麗的微笑。

一般人不太關心身障者的外表，且無視環境的不友善，常常阻礙身障人士「變美麗」。

玟玲表示，因行動不便，小時候爸媽只會帶她到小理髮廳隨便剪一下頭髮，就算到了愛美的年紀，也因為很難找到有無障礙空間的美容院，不是門口有台階、輪椅上不去，就是洗頭台空間狹窄，每次開電動輪椅進去「就像考駕照」。

做髮型難，買衣服也難，多數商店都沒有無障礙空間，就連試衣間都小小的，輪椅不可能進的去。「環境的不友善，造就心理的障礙」，玟玲說，根本不敢奢想愛美，只能硬藏在心理。

「在台灣，能帶著這樣的身體活到這把年紀，真的是萬幸」，玟玲表示，台灣生活環境對身障者太不友善，以前工作時，公司改裝無障礙廁所，就有同事酸她，「為了妳，花這麼多錢改這麼大的廁所」，沒看到「每個人都有無障礙空間需求」。

玟玲說，每一個人都會變老、可能跌倒受傷摔斷腿、帶小孩可能要推嬰兒車，都會需要無障礙空間，但往往因為「我還不需要用」，就忽視社會有其他人連小小的生理需求都受限環境而不可得。

身障者跟朋友聚會，一定要花時間找無障礙餐廳，或至少要鄰近無障礙廁所。玟玲說，常常怕為了找廁所、浪費時間，根本不敢喝水，更別說坐著輪椅在馬路上，常常要與車爭道、在騎樓顛簸、或看著無障礙通道前停滿一堆機車擋路。

「我今天會坐輪椅，也是障礙環境造成的」，玟玲說，以前她靠柺杖可步行，但環境不友善，跌倒受傷好幾次，行動能力受影響；手也因為長期撐柺杖有後遺症，年過中年後無力再支撐，手也開過刀。但坐輪椅後，行動更受限，很多地方連門都進不了。

玟玲的攝影作品名為「愛美無罪」，她說，前幾年拄著柺杖爬攝影室的狹窄樓梯，就為了拍美美沙龍照。「為什麼身障者不能拍寫真呢？是怕自己歪七扭八的身體破壞攝影美感，還是破壞了大眾的『審美觀』？」1060408

(中央社)