川習會落幕 建立友誼未見實質突破

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平首次高峰會今天落幕，聚焦北韓、貿易、南海等議題，雙方會後談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題。

●時間地點：4月6日到7日，川普的佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部，號稱「南白宮」或「冬白宮」。

●紅藍相見歡：川普打著招牌紅色領帶，歡迎繫著藍色領帶的習近平抵達，兩人握手言歡。川普在兩人首次面對面接觸，以熱情取代之前強硬反陸言論。

●另類嬌點：川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與習近平夫人彭麗媛分別身著紅色小禮服與深藍色旗袍會面，中、西時尚風味各有擅場，為嚴肅的政治對話增添浪漫與典雅色彩。

●超萌亮點：美國第一千金伊凡卡（Ivanka）讓女兒阿拉貝拉（Arabella）和兒子約瑟夫（Joseph）獻唱中文歌並背誦「三字經」和唐詩，歡迎習近平夫婦來訪。

●晚宴：習近平伉儷和川普夫婦坐在私人宴會廳中的長桌邊，川普的女兒伊凡卡和她的丈夫庫許納（Jared Kushner）都是白宮幕僚，也是座上賓。

說好的麥當勞呢？川普競選期間頻繁批判大陸，還說不請習近平吃國宴，只請麥當勞漢堡，然而佛州晚宴端上桌的是香煎多佛比目魚排和紐約牛排。

●重點議題：川習會上討論貿易、北韓、南海等議題，然而除了大陸同意合作縮小歧見和尋找合作共同點之外，幾乎沒有提供具體細節。

川普幕僚說，川普已履行諾言，提高對於大陸貿易做法的關注並表示其中有些進展，包括習近平同意一項貿易談判百日計畫，目的在提振美國出口，減少大陸對美國貿易順差。

美中元首同意提升現行雙邊對話機制，建立新的高階諮商架構。川習兩人將會督導美中全面對話，包括外交與安全對話、全面經濟對話、執法與網路安全對話，以及社會和人文對話4項支柱。

新華社報導，習近平表示，中方歡迎美方參與一帶一路框架內合作。

至於北韓議題，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）說，習近平已同意增進合作，遏制北韓飛彈和核子計畫。目前中方官媒新華社未提及川習會上談到北韓議題。

提勒森也表示，川普提及美方關注大陸在南海活動。目前新華社等官媒未提及川習會上談到南海議題。

●未提一中與台灣議題：根據美方的會後記者會與中方官媒離開美國後的公開報導，都未見提及一中政策與台灣議題，也未提及美國軍售台灣事宜。由於為非正式會晤，雙方也未如早先外界預期發表聯合聲明。

●川普：川普6日表示：「我們已經展開長時間的討論，目前為止我仍然一無所獲、什麼都沒有。」「但我看得出來，我認為長期來看，我們會建立起非常、非常良好的關係，我非常期待。」

川普7日表示：「我們在與中國關係上取得重大進展（tremendous progress）。」「我們將取得更多進展。我認為習主席和我發展出卓越關係。」「我相信很多潛在的糟糕問題都將煙消雲散。」

●習近平：根據央視報導，習近平6日向川普表示，「我們有一千條理由，把中美關係搞好；沒有一條理由，把中美關係搞壞」，並希望雙方要「妥善處理敏感問題，建設性管控分歧」，加強在「重大國際和地區問題上的溝通和協調」。

他7日說：「我們致力加深理解，並建立一種信任感。」「我相信我們將繼續以穩定方式發展友好關係…對於世界和平和穩定，我們也將履行我們的歷史責任。」

●邀約：川普已接受習近平邀請，將於今年稍後赴大陸國是訪問。1060408

(中央社)