8旬失智老翁走20公里 警助回家
一名80歲家住桃園榮民之家的郭姓老爺爺被發現走失，至少走了20公里，最後因體力不支無法回家，仰賴員警代付車資，才順利回家。
桃園捷警隊今天表示，桃園捷運公司行控中心通報，在A19體育園區站販賣部前有一名失智老人忘記自己住哪裡，經站務人員協助仍無法得知其住所及身分，請警方前往協助處理。
捷警隊巡邏警員等多人前往處理後，從老爺爺身上的資料，得知家住桃園榮民之家的郭老爺爺，至少徒步走了20公里。經過員警和榮民之家聯繫後，員警並出資協同叫計程車，將老爺爺送回住處。
桃園捷警隊表示，郭老爺爺身體還算硬朗，有多次走失的紀錄，這次距離所住的地方長達20公里，顯見在步行的過程中，費了不少心神。
警方呼籲，家中有失智老人，一定要在長輩的衣物內放好聯絡地址、電話等資訊，才可以在走失時，順利找回歸途。1060408
(中央社)
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