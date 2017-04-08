習川會後 王毅：中方重申3個公報與一中政策

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美國佛羅里達州當地時間4月7日，中國國家主席習近平在美國佛羅里達州海湖莊園與美國總統川普舉行中美元首第二場正式會晤。（圖／新華社）

習川會於4月6日至7日在美國佛羅里達州海湖莊園舉行。會晤結束後，中國大陸外交部長王毅向媒體介紹會晤情況。

根據中國外交部官網報導，王毅稱習近平向川普重申中方在臺灣、涉藏問題上的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾。中方並重申了在南海問題上的原則立場。

根據新華社報導，王毅表示，中美雙方同意共同努力，擴大互利合作領域，並在相互尊重的基礎上管控分歧。

王毅並且透露，應習近平邀請，川普將於今年年內對中國進行國事訪問，兩國元首同意通過會晤、通話、通信等方式繼續保持密切聯繫。

在朝鮮半島核問題上，王毅強調，中方重申堅持半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持通過對話協商解決問題，中方將繼續全面執行聯合國安理會涉朝決議。中方介紹了解決朝核問題的「雙軌並行」思路和「雙暫停」建議，希望找到復談的突破口。中方也重申反對美方在韓部署薩德反導系統。雙方確認致力於實現半島無核化目標，同意就半島問題保持密切溝通與協調。

(中時電子報)