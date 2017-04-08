高醫攜手血友病患 單車送愛關懷老人

高醫創立一甲子，攜手血友病患者、志工，騎單車送愛心餐給社區老人。（柯宗緯攝）

血友病患高二生陳品燁病情控制穩定，擅長跳街舞，表現令人驚艷。（柯宗緯攝）

血友病患高二生陳品燁，騎車到社區送餐給弱勢老人。（柯宗緯攝）

高醫創立一甲子，攜手血友病患、志工，前進社區關懷弱勢老人。（柯宗緯攝）

海青工商2年級陳品燁，擅長跳街舞、滑直排輪，外表看似與他人無異，其實是典型的血友病患者，出生不久臉部無端瘀青，確診為血友病，在高醫團隊治療下，病情控制穩定，國小學會自己施打凝血因子，不讓家人擔憂，今他與病友們單車送愛關懷社區老人。

陳品燁笑起來相當靦腆，他個性樂觀，不因罹患血友病而局限自我。他先天凝血功能異常，小時候身體容易出血，後來定期施打凝血因子獲控制；他國二愛上街舞，想當帥氣的B-Boy，任何動作都難不倒他，未來有意朝汽車設計師之路邁進。

另名病友、屏東張姓高二生是新移民子弟，出生3天發病，一有傷口難痊癒，1歲還不慎撞傷頭部，住在加護病房20多天。現在每月從屏東潮州往返高醫就診取藥，他感謝醫學發達，讓他與常人一樣，能上體育課，也能當志工獻愛心。

高醫特殊血液防治中心主任邱世欣指出，該中心是南台灣第一個血友病、及海洋性貧血整合性醫療中心，服務逾10萬人。他強調，血友病病友只要控制及預防得宜，能過著一般人生活，找回生活品質。

今日高醫慶祝創院一甲子，院長鍾飲文攜手血友病病友、志工等30人，騎單車傳愛，到三民區民享里為弱勢老人送餐。當地里長吳慶東表示，里內有2600人，當中不少獨居老人，擔任里長14年來投入社區老人送餐及共食服務，也感謝高醫此次響應社區關懷。

(中時)