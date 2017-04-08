萌大人扮小朋友 快閃宣導超吸睛
新竹市衛生局結合東門國小志工團，8日化身「小學生」在市立動物園，展開腸病毒防治衛生教育唱遊快閃活動，透過可愛裝扮，用歡樂歌曲向孩子宣導正確洗手觀念，現場吸引許多民眾駐足，不論大小朋友，都直呼「超萌的！」
市民陳爸爸表示，首次看到衛生局以另類方式，宣導腸病毒，非常新鮮又有趣，沒想到來動物園玩，還能學習到腸病毒防治的重要知識，看著孩子這麼投入，跟著一起唱跳洗手歌，不僅學到知識，就連大人也了解防治腸病毒的重要性，真的很有意義。
為防範腸病毒，衛生局首度與東門國小志工團，扮演超萌小朋友，將耳熟能詳的「修女也瘋狂」曲調，重新創作「遠離腸病毒」歌曲，以簡單對話搭配逗趣唱遊表演，向大家傳達洗手5時機「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後及擤鼻涕後」及洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」的防疫知識。
快閃宣導活動，後續將在4月15日、22日、29日下午在市立動物園不預期演出，衛生局說，現場也將準備精美的宣導品，免費送給小朋友，歡迎爸媽帶著家中寶貝，一起來動物園看萌大人及學習健康防疫知識，讓每個孩子都能成為健康的防疫小尖兵。
(中時)
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