《時來運轉》多特傷兵累累 國家德比難抗拜仁

萊萬多斯基（左）和奧巴梅楊在國家德比上演金靴之爭。（美聯社資料照）

德甲聯賽將在台北時間9日凌晨上演拜仁慕尼黑vs. 多特蒙德的「德國國家德比」，原本是德國足壇最令人期待的重磅對決，但兩軍下周都有歐冠8強硬仗，多特卻因傷兵滿營而捉襟見肘，讓局勢對地主拜仁相對有利。

「韋戈（Julian Weigl）不一定能上，香川真司不一定能上，皮斯謝克（Lukasz Piszczek），還好巴特拉（Marc Bartra）的背痛好了一點，」多特教頭圖克（Thomas Tuchel）說：「如果你給我一個沒有傷兵的陣容，練個4周，我們可以提升到跟拜仁同一個檔次，但現在的陣容有一點掉漆…」

圖克提到的還只是「可能」的傷兵，確定因傷缺席的還有羅伊斯（Marco Reus）、舒勒（Andre Schurrle）、格策（Mario Gotze）等好手。相較之下，拜仁的國門諾伊爾（Manuel Neuer）和穆勒（Thomas Müller）雖也可能缺陣，至少都還有人能夠頂上。

近況絕佳的香川真司也有受傷疑慮。（美聯社）

拜仁vs.多特是德國足壇兩大強權的對決好戲，但這次的國家德比氣氛格外微妙，就德甲聯賽積分榜來看，拜仁以10分領先優勢穩坐龍頭，老四多特也領先第5名10分之多。也就是說，就算輸掉這場德比，拜仁的德甲5連霸或多特的下季歐冠門票，都不會受到太大影響。

然而，拜仁比多特更輸不起這次的國家德比，因為他們3天前才在德甲0比1輸給霍芬海姆。有人說，輸給霍芬對於最近贏得太順的拜仁來說，是個時機絕佳的警鐘，可以讓全隊打起精神，但他們禁不起影響士氣的2連敗，因為下周就要在歐冠8強首回合迎戰衛冕軍皇家馬德里。

相較之下，傷兵滿營的多特在乎的不是顏面或氣勢，而是如何以最合理的調度來應付國家德比，才能用最佳戰力來踢下周對法甲摩納哥的歐冠8強戰。畢竟多特本季德甲冠軍基本無望，反倒是歐冠籤運不錯，或許還可一搏。

國家德比也是兩大射手的對決好戲，目前多特的奧巴梅楊（Pierre-Emerick Aubameyang）以25球暫居德甲進球王，拜仁的萊萬多斯基（Robert Lewandowski）以1球之差緊追在後。

奧巴的德甲進球占了全隊的4成3，也就是說，拜仁只要成功封鎖住這位加彭前鋒，基本上也就封住了多特；反觀萊萬的進球只占拜仁的36％，巴伐利亞巨人的攻擊點多過普魯士大黃蜂，也是優勢之一。

兩隊本季已有兩次交手，季初拜仁在德國超級盃2比0獲勝，多特則在上半季聯賽遭遇1比0還以顏色，從傷兵和各方面考量，第3次交手主隊拜仁的贏面較大。不過兩隊月底還有第4次遭遇，屆時在德國盃拚搶決賽門票，才會是毫無保留的「國家德比」。

(中時電子報)