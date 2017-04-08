1台鋼琴2000元 女搶買不知如何運回家
台南市環保局藏金閣二手鋼琴價廉物美，非常搶手。台北1名女子今天特地來逛，因二手鋼琴太便宜，隨手以2000元標下，待得標後才發現不知如何運回家。
藏金閣專以販賣二手商品為主，去年12月基隆1名男子以總價新台幣3000元買下3台鋼琴，其中2台各500元，經過媒體曝光，藏金閣的二手鋼琴頓時成為熱銷商品。
藏金閣今天開賣，現場有2台鋼琴，台南1名男子以3000元標下1台，隨後運回仁德區；但是台北柯姓女子以2000元標下另1台鋼琴，卻驚覺不知如何運回台北。
原來，柯女是和生先到台南遊玩，聽聞藏金閣二手商品便宜，特地來逛逛；柯女抵達藏金閣時，底標3000元的鋼琴已被標走，她不假思索標下底價2000元的另1台鋼琴，得標後直呼「比玩具還便宜，不買太可惜了」。
不過，柯女立刻發現不知如何運回家，一時之間又找不到貨運行，藏金閣隨即連絡標下3台鋼琴的基隆買家，請他協助介紹，讓柯女下午得以順利裝車運回台北。
環保局表示，藏金閣每個月開賣1次，二手鋼琴已成搶手商品，去年12月賣掉3台，今年1月2台，2月2台，3月1台，4月2台，5個月共賣出10台。
藏金閣的二手鋼琴底價從500元至3000元，在有人搶標下，最高得標價僅有5000元，每個月也都會推出二手鋼琴；環保局人員呼籲有意搶標購買鋼琴的買家，事先應找好貨運行，以免得標後不知如何運回家。1060408
(中央社)
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