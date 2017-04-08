凱旋3號擱淺 航港局：釐清原因

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凱旋3號客輪擱淺嘉義布袋港外海，船上所有人獲救，到底是擱淺、故障或其他原因，航港局今天表示，3天至7天調查釐清。

往返嘉義布袋與澎湖馬公的「凱旋3號」客輪，昨天傍晚擱淺嘉義布袋外海，船上乘客346人及工作人員全數獲救；旅客對船公司及相關單位，直到深夜處置緩慢怨聲連連。

凱旋客輪公司董事長李數奼上午表示，碰到不明物體，底艙進水以致擱淺，工作人員緊急通知港務公司及海巡隊，幸好所有人平安脫困，致歉負責賠償。

交通部航港局南部航務中心海事調查小組，今天登船並約談船長、輪機長做筆錄，展開調查作業，對於船艙進水，將深入調查是擱淺、機械故障或人為操作疏失。

對船公司聲稱碰到不明物體以致船艙進水，調查小組抱持保留態度，並指出，凱旋3號未超載、未偏離航道、依規定歲修、旅客每人都有救生衣，將深入調查事故原因。

交通部航港局南部航務中心表示，船上配備有如飛機「黑盒子」的航行記錄器，調查小組已取下進行判讀，預計3天至7天釐清事故原因。1060408

(中央社)