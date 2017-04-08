川習會 王毅：陸重申台灣議題立場
中國大陸外交部長王毅在當地時間7日向媒體說明川習會情況時表示，大陸重申在台灣議題的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上妥善處理，防止中美關係受到干擾。
王毅說，中方並重申了在南海問題上的原則立場。對於北韓議題，中方介紹了解決北韓核問題的「雙軌並行」思路和「雙暫停」建議，希望找到復談的突破口。
根據大陸外交部官網，王毅表示，中美雙方同意共同努力，擴大互利合作領域，並在相互尊重的基礎上管控分歧。
王毅表示，「中方重申了在台灣、涉藏問題上的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾。」
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）當地時間6日至7日在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部舉行中美元首會晤。1060408
(中央社)
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