鋒面下週到 12及13日中部以北防大雨

中央氣象局今天預報，明天全台仍是晴朗好天氣；不過，10日起鋒面接近，12日、13日鋒面及東北季風增強影響，全台有雨，中部以北須防大雨。

氣象局說，10日、11日鋒面接近，北部及東半部地區及中南部山區就會有短暫陣雨；12日、13日鋒面及東北季風增強影響，全台有雨，中部以北還可能有局部大雨，14日東半部、北部及中南部山區仍有短暫陣雨，其他地區雲量多。1060408

(中央社)