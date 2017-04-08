川習會 國安人士：對話無具體成果

川習會落幕，美中建立4項對話機制，國安人士分析，這些機制形式大於實質，代表會面沒有具體成果；不過也可看出川普的決策團隊相當有能耐，「不能從電視上的川普看川普」。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平的川習會在美東時間7日落幕，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在會後聯合記者會中呼應習近平6日的談話指出，美中元首同意提升現行雙邊對話機制，建立新的高階諮商架構。

提勒森指出，川習兩人將會督導美中全面對話，包括外交與安全對話、全面經濟對話、執法與網路安全對話，以及社會和人文對話4項支柱。

對於這樣的對話機制，國安人士指出，都是美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代就有的東西，多是原則性、形式性的說法，形式意義大於實質，為了結論而結論；強調要深化，就代表這次沒有對話的具體成果，「看門道的人不會把這當成成果」。

國安人士指出，習近平幾乎是在餐會上才知道美國出手攻打敘利亞，整個會見的結果幾乎就可以看得出來會面的形式大於實質，這也是為什麼中方本來敲鑼打鼓說要帶500億美元、70萬個工作去投資美國，但後來都沒有宣布，最後反而變成帶一堆考題回家。

國安團隊也觀察到，美方的國安團隊還在籌組中，不少職位都還在國會聽證，但儘管如此，從處理敘利亞的明快，看出川普團隊的決策節奏明確；中國行前講了一大堆，最後只是握握手回家，然後接下來100天要想辦法處理北韓和貿易逆差等議題，可見川普的國安團隊有相當能耐，也代表「不能用電視上的川普來看川普」。1060408

(中央社)