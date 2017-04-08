「Bonjour! PENGHU你好！」 澎湖木球與法國「滾球」交流

我要評比

木球與滾球的相遇，法國友人嘗試沙灘上打木球，原來一點都不簡單。（陳可文攝）

澎湖「木球」與法國「滾球」會擦出怎樣的火花！前駐法大使呂慶龍偕同法國友人跨海造訪澎湖，縣府舉辦了「Bonjour!PENGHU你好！澎湖」交流活動，以球會友，牽起兩地友誼長存。

呂慶龍駐法期間，因緣際會認識世界最美麗海灣組織執行長布宜諾，多次代表澎湖出面斡旋溝通，說服了組織修改章程避開國籍爭議，順利促成澎湖入主世界最美麗海灣組織成員。

這次縣府熱情邀約，呂慶龍偕同法國友人專程蒞臨澎湖參訪，除了專題演講派駐法國10多年的經驗分享，同時也扮演媒婆牽起澎湖與法國的跨國情緣。

旅遊處精心安排了「Bonjour! PENGHU你好！澎湖」交流活動，在蒔裡沙灘上舉辦了一場木球與滾球跨海相會的趣味友誼賽。

第一次嘗試在沙地上打木球，外籍朋友們奮力揮桿打得很吃力，球卻不如預期向前飛奔；滾球定點拋擲，大夥玩得輕鬆愉快，成就感十足。

歡迎遠道外賓們，蒔裡國小學童們也特地獻上法國民謠歌舞表演，炒熱現場氣氛也象徵了

跨國文化的友好與交流；社區媽媽們更熱情迎賓，以在地生猛海鮮為食材，烹煮自家拿手菜端上桌，布置了海島餐桌派對，展現了最正港澎湖鮮之味。

活動也聘請許玉河老師充當導遊，引領飽覽澎南風櫃蛇頭山古戰場巡禮，敘說中法戰爭時期澎湖的歷史背景與法國孤拔將軍的故事。

(中時)