澎湖縣長陳光復與鎖港社區長者共餐話家常
澎湖縣長陳光復8日中午前往馬公市鎖港社區活動中心出席老人共餐活動，向參與長者親切致意，並與長者共同用餐，閒話家常，表達關懷，氣氛熱烈溫馨。
陳光復表示，老人共餐讓長輩們齊聚一堂，開開心心一同吃飯，著實讓人感到溫暖，他肯定鎖港里辦公室及社區發展協會舉辦老人共餐活動的用心與辛勞。
陳光復表示，雖然縣府財政困難，但長久關心鎖港社區基礎建設，只要鎖港居民或長者有需要，在議會支持之下，縣府都會全力支持。
隨後，陳光復逐桌向長者們一一問候，與長者話家常，祝福長者闔家平安，健康快樂。
包括副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、馬公市長葉竹林、馬公市民代表會主席陳永澎、市民代表吳志宏、縣府秘書吳南宏、鎖港里長陳清接、社區發展協會理事長翁名琪等都到場參與關懷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。