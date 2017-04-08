澎湖縣長陳光復與鎖港社區長者共餐話家常

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澎湖縣長陳光復8日中午前往馬公市鎖港社區活動中心出席老人共餐活動，向參與長者親切致意，並與長者共同用餐，閒話家常，表達關懷，氣氛熱烈溫馨。

陳光復表示，老人共餐讓長輩們齊聚一堂，開開心心一同吃飯，著實讓人感到溫暖，他肯定鎖港里辦公室及社區發展協會舉辦老人共餐活動的用心與辛勞。

陳光復表示，雖然縣府財政困難，但長久關心鎖港社區基礎建設，只要鎖港居民或長者有需要，在議會支持之下，縣府都會全力支持。

隨後，陳光復逐桌向長者們一一問候，與長者話家常，祝福長者闔家平安，健康快樂。

包括副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、馬公市長葉竹林、馬公市民代表會主席陳永澎、市民代表吳志宏、縣府秘書吳南宏、鎖港里長陳清接、社區發展協會理事長翁名琪等都到場參與關懷。

(中時)