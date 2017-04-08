川習會 羅致政：仍須持續提升台美關係
「川習會」落幕，雙方第一時間都沒有過度著墨台灣議題或「一中」，民進黨籍立法委員羅致政說，台海目前對美中來說並非迫切議題，對台灣來說，提升台美關係仍是未來努力方向。
羅致政表示，台海目前不是川習會迫切需要關注的重點，同時，雙方沒有過度著墨台灣議題，也減少中方施壓的機會，對台灣來說是好事。
羅致政認為，雖然目前台灣與美中關切議題暫時脫勾，但仍需要把深化台美灣關係當做未來努力方向，包括軍事、經濟、外交等方面，促進雙方關係全面地提升；尤其在美國對台軍售、台美軍方高層互動等，都需要持續促進。
羅致政提到，北韓核武問題是「川習會」主要重點，但未來如何發展，還待觀察。關鍵在於美國與中國大陸、北韓的互動，以及南韓新政府的政策是否改變或如何調整。
這次川習會，台灣並非熱點，但也將深受影響。羅致政說，朝鮮半島問題如今是整個東北亞、甚至亞太地區的問題，若爆發衝突，勢必影響亞太局勢，連帶地也會對台灣造成很大影響。
為期2天的美國總統川普與中國大陸國家主席習近平的「川習會」今天結束，美中會後的談話與當天官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。川習會第2日會談前，美國還發動飛彈攻擊敘利亞。
大陸外交部則在官網引述大陸外交部長王毅表示，中美元首海湖莊園會晤時，「中方重申了在台灣、涉藏問題上的原則立場，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上予以妥善處理，防止中美關係受到干擾」。1060408
(中央社)
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