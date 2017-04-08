時力備戰2018 黃國昌：尋理念契合人才

時代力量黨新竹黨部今天舉辦週年慶，時力執行主席黃國昌表示，目前已公開提名程序，將對外徵集人才，找尋理念契合，對於國家定位有同樣想法的人才，備戰2018年選舉。

黃國昌及新竹黨部主委邱顯智等人齊聚時力新竹黨部，宣布將以「新竹工作隊」為未來目標，延續選舉期間的法律諮詢服務，並進行一系列的基層工作、持續蒐集問題並研擬政策為地方打拼。

黃國昌表示，時代力量的各地黨部也將全力啟動地方工作，改革工程的起點將從基層出發，時代力量必須成為一個能夠了解問題、提出行動方案並且最貼近人民的政黨。

他說，時代力量將對外徵集人才，徵才時對年齡沒有特殊考量，主要看理念是否契合，特別是關於國家定位，在安排會面後，由提名小組及決策委員會通過提名名單。

邱顯智感謝新竹黨員1年來的支持，並表示地方工作已持續進行中，新竹黨部的工作夥伴非常努力地深入基層，瞭解地方狀況，希望透過「青年轉動政治．決戰2018」捲動更多朋友投入公共事務的改革。

曾在2016擔任輔選工作的公民教師黃益中提到，自己是新竹在地人，雖高中畢業後就離鄉，但仍然關心故鄉，不曾遷過戶籍。每逢選舉都搞不清楚該選誰，上次選舉看見時力參選人的努力，讓他重燃熱情，希望能完成改變新竹的夢。

組織發展組長林彥甫表示，新竹市的社會福利、交通運輸、舊城再造是團隊一直在努力的重點項目，同仁不斷拜訪各社福團體，了解需求，聽取政策上的建議；另外，如何提供良好的青年創業與就業環境，讓更多年輕人願意到新竹貢獻長才，創造各種可能，也將會是工作隊努力的重點。1060408

(中央社)