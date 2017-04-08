蔣智賢本季主守哪裡？ 史耐德還在盤算

中信兄弟總教練史耐德。（資料照，周鎮宇攝）

中信兄弟7日中止5連敗，並對富邦悍將拿下3連勝，今天（8日）兄弟總教練史耐德再出招，把前役調守一壘的蔣智賢排為先發二壘手，林智勝則繼續打第4棒，擔任先發指定打擊。

蔣智賢過去2個球季主要都是守三壘，昨日隊上富邦之戰被排為先發一壘手，是他首度以一壘手身份出賽，今天被排上先發二壘手，史耐德說：「希望讓林智勝有機會休息，這周球隊5連戰，要讓球員輪流休息。」

蔣智賢在旅美時期就是擔任二壘手，但回到中職後，過去2個球季僅有6場守二壘，史耐德表示：「知道球員有能力守這些位置，所以會試著把球員擺在不同守位上，不只讓球員輪流休息，也看他們在各位置上的臨場反應，這在球季尾聲會對球隊有幫助。」

史耐德也提到，如果一名球員能有2、3個位置可以守，能讓球隊調度更靈活，「不擔心他們的防守，只要攻擊能正常發揮，應該就沒問題。」至於今年會把蔣智賢設定在哪個位置？史耐德笑說：「不知道，我們再看看。」

(中時電子報)