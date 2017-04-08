澎湖白沙國中校慶辦聯合運動會 縣長參與盛會
澎湖縣白沙國中106年度校慶暨社區聯合運動會，8日上午9時舉行開幕典禮，全校師生、社區民眾熱情參與，縣長陳光復特別前往參與盛會，祝福校慶生日快樂，大會圓滿成功。
典禮由校長仰瓊宜及家長會長宋榮華主持，到場貴賓包括議員宋國進、魏長源、教育處長葉子超、督學林永國、白沙鄉長莊美李、家長會長協會副理事長顏英展、白沙鄉代表會主席宋萬富、赤崁社區發展協會理事長涂順清，以及多所國中小學校長參與，場面熱絡。
看到白沙國中學子齊聚一堂，展現充沛的精神與活力，陳光復表示肯定與嘉許，他感謝白沙國中師長平時用心教導，也謝謝所有社區家長對校務推動的大力支持，大家齊心努力提供給孩子們極佳的學習環境，讓孩子得以快樂學習與成長。
陳光復祝福白沙國中校慶生日快樂、活動圓滿成功、校運昌隆，他勉勵學子們服從裁判指導，勝不驕、敗不餒，以相互尊重的精神，全力以赴。
開幕進場儀式，所有班級同學井然有序、精神抖擻呼喊口號進入會場，隨後緊接著展開學生旗幟、扯鈴、熱舞表演、白沙樂齡中心舞蹈表演、各年級田徑賽等，現場氣氛相當熱鬧。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。