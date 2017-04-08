澎湖白沙國中校慶辦聯合運動會 縣長參與盛會

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澎湖縣白沙國中106年度校慶暨社區聯合運動會，8日上午9時舉行開幕典禮，全校師生、社區民眾熱情參與，縣長陳光復特別前往參與盛會，祝福校慶生日快樂，大會圓滿成功。

典禮由校長仰瓊宜及家長會長宋榮華主持，到場貴賓包括議員宋國進、魏長源、教育處長葉子超、督學林永國、白沙鄉長莊美李、家長會長協會副理事長顏英展、白沙鄉代表會主席宋萬富、赤崁社區發展協會理事長涂順清，以及多所國中小學校長參與，場面熱絡。

看到白沙國中學子齊聚一堂，展現充沛的精神與活力，陳光復表示肯定與嘉許，他感謝白沙國中師長平時用心教導，也謝謝所有社區家長對校務推動的大力支持，大家齊心努力提供給孩子們極佳的學習環境，讓孩子得以快樂學習與成長。

陳光復祝福白沙國中校慶生日快樂、活動圓滿成功、校運昌隆，他勉勵學子們服從裁判指導，勝不驕、敗不餒，以相互尊重的精神，全力以赴。

開幕進場儀式，所有班級同學井然有序、精神抖擻呼喊口號進入會場，隨後緊接著展開學生旗幟、扯鈴、熱舞表演、白沙樂齡中心舞蹈表演、各年級田徑賽等，現場氣氛相當熱鬧。

(中時)