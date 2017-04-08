金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
文化部指定為國家重要民俗，已有337年歷史的金門「4月12迎城隍」今（8）日下午在浯島城隍廟開鑼起跑。副縣長吳成典與金城鎮長石兆瑉等人一起為期長達1個月，全島規模最大的廟會揭開熱鬧序幕。
這項以「金門迎城隍．世界第一名」為宣傳主軸，在全台10大觀光小城后浦登場的「浯島宗教文化觀光季」活動，保有許多由鄉親自發性籌組傳習，當地特有的陣頭隊伍，包括輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等，高度展現居民的投入與認同。
2011年，主辦單位金城鎮公所打造長達176米的百節蜈蚣座，以「世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭」獲得金氏世界記錄的認證，寫下金門傳統陣頭的新紀錄。2013年金門迎城隍活動再入選「宗教百景」，並獲指定為國家重要民俗活動。
石兆瑉鎮長指出，5月7日（農曆4月12日）當天，將有來自大陸、台灣及金門的宮廟、神明、藝陣共襄盛舉，並有各地善男信女隨香祈福，掀起系列活動高潮之外，已連續舉辦5年的「世界獅王爭霸賽」也將於4月29日、30日在金門縣立體育館登場，今年邀請馬來西亞、香港、新加坡、大陸廣東及台灣等地知名獅隊一較高下，也是活動的大亮點之一。
其他系列活動還包括地方特色陣頭表演及踩街、祈福牆、迎城隍繪畫比賽、偶藝演出和迎城隍祈福音樂會，預期將吸引中外遊客蜂擁來到，共同見證一年一度的繽紛、熱鬧廟會盛況。
(中時)
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