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金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月

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金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
金門「4月12迎城隍」 ，下午在浯島城隍廟開鑼起跑。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
副縣長吳成典（前）帶領陣頭遊街，宣布展開為期一個月的迎城隍活動。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
「公背婆」傳統民俗表演，十分討喜有趣。（李金生攝）
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「人力蜈蚣座」陣頭是系列活動中的大亮點之一。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
Q版的城隍爺和范、謝將軍。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
婆婆、媽媽也開心參加表演活動。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
逗趣打扮的「報馬仔」帶來迎城隍揭開序幕的好消息。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
展現神力與活力的「扛輦」，五彩繽紛讓人目不暇給。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
「揚善去惡」是迎城隍的精神。（李金生攝）
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心「城」則靈的祈福牆。（李金生攝）
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金城鎮長石兆瑉邀請鄉親、遊客一起見證迎城隍的盛況。（李金生攝）
金門「4月12迎城隍」 今天起跑熱鬧1個月
金門迎城隍「人力蜈蚣座」曾寫下金氏世界紀錄。（李金生攝）

文化部指定為國家重要民俗，已有337年歷史的金門「4月12迎城隍」今（8）日下午在浯島城隍廟開鑼起跑。副縣長吳成典與金城鎮長石兆瑉等人一起為期長達1個月，全島規模最大的廟會揭開熱鬧序幕。

這項以「金門迎城隍．世界第一名」為宣傳主軸，在全台10大觀光小城后浦登場的「浯島宗教文化觀光季」活動，保有許多由鄉親自發性籌組傳習，當地特有的陣頭隊伍，包括輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等，高度展現居民的投入與認同。

2011年，主辦單位金城鎮公所打造長達176米的百節蜈蚣座，以「世界最長人力肩扛蜈蚣座陣頭」獲得金氏世界記錄的認證，寫下金門傳統陣頭的新紀錄。2013年金門迎城隍活動再入選「宗教百景」，並獲指定為國家重要民俗活動。

石兆瑉鎮長指出，5月7日（農曆4月12日）當天，將有來自大陸、台灣及金門的宮廟、神明、藝陣共襄盛舉，並有各地善男信女隨香祈福，掀起系列活動高潮之外，已連續舉辦5年的「世界獅王爭霸賽」也將於4月29日、30日在金門縣立體育館登場，今年邀請馬來西亞、香港、新加坡、大陸廣東及台灣等地知名獅隊一較高下，也是活動的大亮點之一。

其他系列活動還包括地方特色陣頭表演及踩街、祈福牆、迎城隍繪畫比賽、偶藝演出和迎城隍祈福音樂會，預期將吸引中外遊客蜂擁來到，共同見證一年一度的繽紛、熱鬧廟會盛況。

(中時)

關鍵字：金門4月12迎城隍浯島宗教文化觀光季
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