上Hit Fm不訪防 張智成稱身材矮差點當不了歌手

張智成在Hit Fm節目中大方透露小祕密。（Hit Fm提供）

最近歌手發片愛用數字當成專輯名稱，代表自己在歌壇打拚的時間，張智成不也例外，最近剛發行新專輯《18》，代表出道18年，並再次以「張式情歌」再為歌迷營造療癒氛圍。

日前張智成分別接受Hit Fm聯播網《HEY！MISS DJ》主持人Elsa以及《HIT週末！》Gigi專訪，回顧自己出道至今的心情，透露當初在馬來西亞發展時，因為外型及口音等問題，沒有唱片公司看好他，差點成了「歌壇遺珠」。

2002年出道前，張智成在馬來西亞多項歌唱比賽連獲大獎肯定，但好歌喉並沒有為他換來唱片約。他回憶說，當時有唱片公司嫌他個子太嬌小，也有人說他唱的R&B大家聽不懂，還叫他乾脆再找一個人組團體才能發片！

張智成表示，在這段低潮期，他獲得馬來西亞著名音樂人彭學斌的信任，至今，兩人已合作十多年。

提到個子小一事，張智成笑說，有次造型師要幫他做專輯造型，因為當時流行穿oversize尺寸的衣服，所以為他找了套大尺寸的衣服，沒想到衣服穿上身，整個人頓時變成小矮人，讓他哭笑不得；現在回想當時的情景，張智成自我調侃：「歌手是需要包裝的！所以我的鞋子裡加了2個鞋墊！」話剛說完，錄音室已是笑聲一片！

做音樂很龜毛的張智成，對於生活也有一套哲學，還透露不愛吃火鍋的「祕密」，他表示，食物就該烹調出它原有的味道，火鍋卻是一種把所有東西都混在一起煮的食物，所以他並不喜歡；此外，張智成的感官也特別敏感，笑稱擁有狗鼻子跟狗耳朵，即使睡覺時，也是一聞到奇怪的味道或聽到一點聲響就馬上醒過來，當然，海產類食物新不新鮮，他也是一聞就知道。

(旺報)