羅力牛棚練投 下周確定重返先發
富邦悍將近期苦吞8連敗，投手群也狀況頻頻，好在目前洋投羅力狀況逐漸好轉，今在新莊棒球場也到牛棚展開練投，總教練葉君璋表示，羅力的狀況已經沒問題了，下周就可以出賽。
富邦開季拿下2連勝後，隨後苦吞8連敗，最大主因就是投手群出現不少傷兵，洋投力猛將調往牛棚支援，葉總指出，球隊目前的確投手有些傷勢，有點變化，所以將力猛掉到後面來支援，也是讓他做調整。
8連敗中許多賽事都是在比賽後段遭逆轉，葉總評析，牛棚投手群真的很辛苦，疲勞感都會出現，這樣會不斷惡化，最近會做出變動調整，逐漸讓每一個人都到位。
球隊目前也將陳煥楊給調往一軍，之前因腰部不適的林晨樺已經好轉，也等待下周回到一軍陣中，至於原本的在牛棚的倪福德，葉總則指出，會往前調，不過是否為先發，葉總則回應，有可能。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。