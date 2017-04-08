羅力牛棚練投 下周確定重返先發

羅力今在新莊棒球場牛棚進行練投。(周鎮宇攝)

富邦悍將近期苦吞8連敗，投手群也狀況頻頻，好在目前洋投羅力狀況逐漸好轉，今在新莊棒球場也到牛棚展開練投，總教練葉君璋表示，羅力的狀況已經沒問題了，下周就可以出賽。

富邦開季拿下2連勝後，隨後苦吞8連敗，最大主因就是投手群出現不少傷兵，洋投力猛將調往牛棚支援，葉總指出，球隊目前的確投手有些傷勢，有點變化，所以將力猛掉到後面來支援，也是讓他做調整。

8連敗中許多賽事都是在比賽後段遭逆轉，葉總評析，牛棚投手群真的很辛苦，疲勞感都會出現，這樣會不斷惡化，最近會做出變動調整，逐漸讓每一個人都到位。

球隊目前也將陳煥楊給調往一軍，之前因腰部不適的林晨樺已經好轉，也等待下周回到一軍陣中，至於原本的在牛棚的倪福德，葉總則指出，會往前調，不過是否為先發，葉總則回應，有可能。

(中時電子報)