誇張！3份串燒1060元 丫頭怒了
藝人丫頭（詹子晴）從黑澀會美眉出道後，在演藝圈闖出好成績，現在不少綜藝節目都能看到她的身影，近日她透露逛街時，買了兩份串燒和一份山藥的小吃，沒想到卻要1060元，讓眾人大呼「貴的好誇張！」
丫頭近日在IG貼出拿著小吃外加翻白眼的照片，稱買了兩份串燒和一份明太子山藥，竟花了她1060元，不滿表示「我也是怒了」，懷疑店員沒找她錢，還附上5個生氣符號，並回覆網友「吃的我一肚子火」，足見她傻眼的心情。
粉絲看到貼文，紛紛驚呼「太貴了吧」、「好扯」，認為以平常路邊攤的串燒價格，一份2支約數十元，或是居酒屋的價格最多也1百多元，看到丫頭買了幾支就高達千元，覺得她當下應該問清楚，提醒她下次要注意，別白白花了冤枉錢。
(中時電子報)
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