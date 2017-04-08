凱旋3號擱淺事故 凱旋6號接手航行

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「凱旋3號」昨天在布袋港外擱淺進水意外事故，今天嘉澎航線由「凱旋6號」客輪來擔任航行。下午4時載送近150位返回嘉義。

凱旋海運股份公司所屬「凱旋3號」和「凱旋6號」2艘交通船，輪流航行嘉義布袋與馬公航線。

「凱旋3號」昨天載有346名乘客和8名船員，在駛往嘉義布袋外海8浬處，因意外擱淺進水，所幸全數由同業友船滿天星與巡防艇救回，目前客輪停在布袋港，尚待調查真正事故原因。

由於目前進入觀光旅遊季，嘉義布袋與馬公每天有多艘客輪航行往返，昨天擱淺的「凱旋3號」，尚待檢修，今天的航線，由公司一艘「凱旋6號」擔任航運，下午4時並載送近150位乘客駛返嘉義布袋。

澎湖馬公與嘉義布袋航線，目前除凱旋3號外、還有滿天星、今一之星、太吉之星、百麗輪等多艘客輪航行。1060408

(中央社)