台中市西屯路銜接遠東街 完善交通路網

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台中市長林佳龍（前中）帶領地方民代焚香祭路，祈求新闢道路未來平安順暢。（林欣儀攝）

提升台中市龍井、西屯區之間的交通路網，台中市政府斥資1200萬元、耗時1年，開闢道路銜接西屯路三段與遠東街，未來將可紓解鄰近台灣大道、遊園北路雍塞的車流，市長林佳龍8日主持通車儀式，強調未來要讓交通串聯得更完善。

包括立委顏寬恒、議長林士昌及市議員吳瓊華、劉淑蘭等人皆親自參加通車儀式，並與林佳龍一同焚香祭路，盼新闢的銜接道路通車後能平安順暢。建設局指出，該路段長280公尺、寬15米，去年4月動工興建，日前完工。

「這條路堪稱不可能的任務，得來不易！」林士昌指出，地方爭取該道路達20餘年，卻先後因土地租用問題、中科特地區畫分後未規畫這條路，遭遇種種困難，後經市府積極與中科管理局協調，才增闢此路。

林佳龍表示，西屯、龍井地區近年來人口趨於密集，以往車輛必須經由台灣大道或遊園北路往來兩區，每逢上、下班時間總會塞車，新闢該銜接道路後，再加上目前規畫中的中科西南聯外道路未來將開闢，方便工業區、中科員工往來台中市海線地區，帶動整體交通。

顏寬恒則認為，該新闢路段路寬15米，但銜接的遠東街路寬只有3.5米，是稍嫌不足的地方，未來盼市府爭取拓寬遠東街。東海里長陳玉華憂心的說，遠東街與新闢道路銜接處形成瓶頸，未來擔心會引發交通安全問題，盼市府重視。

(中時)