台中市西屯路銜接遠東街 完善交通路網
提升台中市龍井、西屯區之間的交通路網，台中市政府斥資1200萬元、耗時1年，開闢道路銜接西屯路三段與遠東街，未來將可紓解鄰近台灣大道、遊園北路雍塞的車流，市長林佳龍8日主持通車儀式，強調未來要讓交通串聯得更完善。
包括立委顏寬恒、議長林士昌及市議員吳瓊華、劉淑蘭等人皆親自參加通車儀式，並與林佳龍一同焚香祭路，盼新闢的銜接道路通車後能平安順暢。建設局指出，該路段長280公尺、寬15米，去年4月動工興建，日前完工。
「這條路堪稱不可能的任務，得來不易！」林士昌指出，地方爭取該道路達20餘年，卻先後因土地租用問題、中科特地區畫分後未規畫這條路，遭遇種種困難，後經市府積極與中科管理局協調，才增闢此路。
林佳龍表示，西屯、龍井地區近年來人口趨於密集，以往車輛必須經由台灣大道或遊園北路往來兩區，每逢上、下班時間總會塞車，新闢該銜接道路後，再加上目前規畫中的中科西南聯外道路未來將開闢，方便工業區、中科員工往來台中市海線地區，帶動整體交通。
顏寬恒則認為，該新闢路段路寬15米，但銜接的遠東街路寬只有3.5米，是稍嫌不足的地方，未來盼市府爭取拓寬遠東街。東海里長陳玉華憂心的說，遠東街與新闢道路銜接處形成瓶頸，未來擔心會引發交通安全問題，盼市府重視。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。