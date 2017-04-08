中科園區廠商聯合徵才 履歷件數逼近2000件

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中科廠商聯合徵才活動吸引逾1,200位民眾到場求職。（圖／曾麗芳）

200位民眾到場求職；而廠商所收的履歷件數逼近2,000件。（圖／曾麗芳）

媒合率初估約達4成。（圖／曾麗芳）

因應景氣復甦，科技大廠人才需求吃緊，中科管理局與台中市就業服務處、台中市豐原就業服務站，今（8）日上午10點起至下午2點，攜手舉辦「2017中科園區廠商聯合徵才」活動，25家大廠、合計釋出近2,000個職缺，吸引逾1,200位民眾到場求職；而廠商所收的履歷件數逼近2,000件，媒合率初估約達4成。

中科園區廠商聯合徵才今年共有台積電、友達光電、友達晶材、台灣康寧、矽品精密、光燿科技、台灣精銳、台灣美光、正瀚生技、永勝光學、先進光電、和大工業、橋椿金屬、晶元光電等25家知名大廠、合計釋出1,934個職缺。

其中，台灣美光釋出350個職缺最多；正瀚生技釋出180位研究員、矽品開出170個職缺居次；而台積電因應中科新廠量產，先釋出150位技術員職缺，今日徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，成為最旺的攤位。

中科管理局長陳銘煌表示，中科去年營業額達5,074億元，年增3％；中科園區出口值與進口值、分別大幅成長14％與191％；今年前2月營業額698.2億元，年增率8％。

陳銘煌強調，截至今年3月底止，中科園區總員工人數已突破4萬人大關、達4萬886人；單是去年至今，員工數新增近8,000人，加上8日徵才活動再釋出近2,000個職缺，中科園區已提供上萬名就業機會。隨著科技大廠如台積電、台灣美光、友達光電、永勝光學等相繼擴廠與擴線，中科員工數未來還會直線攀升。

(工商)