Ella快生還狂舞 Selina嚇瘋回3字
女子天團S.H.E成員Ella即將在本月臨盆生下兒子「勁寶」，今(8日)她為完成與歌迷間約定，挺肚大跳〈渾身是勁〉，讓粉絲大讚不愧是地表最強孕婦，Selina稍早現身代言活動，透露Ella在PO臉書前有把影片先傳給她們看，讓Selina快嚇瘋，回她「瘋婆子」。
Selina今出席女性用品代言活動，談到S.H.E間的第一個寶貝將出世，Selina也超級期待，稍早Ella在臉書公開自己狂舞影片，引發廣大回響，Selina說自己先前看到時，心臟都快跳出來，大罵Ella「妳這個瘋婆子」，還建議Ella進產房時可以直播，以作為「生命教材」，讓眾人笑翻。
Selina說，Ella雖然懷孕9個月了，但仍相當自在、好動，見她挺肚熱舞，Selina笑說勁寶以後可能都不會暈船或暈車，因為在Ella肚裡時就產生抗體，近日只要群組鈴聲一響，Selina就會被嚇到，以為Ella羊水破了，後來才知道是自己太緊張啦！
(中時電子報)
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