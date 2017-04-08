網友票選日本「最失望伴手禮」 東京Banana也上榜

日本網站《gooランキング》進行一項最失望日本伴手禮的票選，結果許多台人愛買的東京Banana也上榜。(圖/翻攝自東京ばな奈官網)

許多台灣民眾到日本遊玩，返國都會帶著滿滿伴手禮回來，送人自用兩相宜；不過，也非所有的伴手禮都讓人推崇，仍有「地雷」的存在。日本網站《gooランキング》早先就進行過一項調查，票選出令人最失望的日本伴手禮，結果許多台灣遊客常購買的品項都有上榜。

日本網站《gooランキング》於今年年初，找來500名日本當地民眾，票選出其心中最失望的日本伴手禮，不妨給喜歡到日本遊玩的人作參考。而前10名分別是：

10、沖繩縣 開口笑（サーターアンダギー）

9、愛媛縣 一六撻（一六タルト）

8、北海道 白色戀人（白い恋人）

7、京都府 八橋、生八橋（八ツ橋・生八ツ橋）

6、神奈川縣 鴿子餅乾（鳩サブレー）

5、靜岡縣 鰻魚派（うなぎパイ）

4、東京都 雷米香（雷おこし）

3、東京都 東京香蕉（東京ばな奈）

2、愛知縣 外郎糕（ういろう）

1、沖繩縣 金楚糕（ちんすこう）

其中，像是第3名的「東京香蕉」，在許多台灣遊客心中擁有極高人氣，除了在機場免稅店可看到外，不少熱門觀光景點，更推出限定口味的版本；然而該項票選中，日本人認為它的化學味道太重，無法接受。

另外，第1名是來自沖繩傳統糕點的「金楚糕」，由豬油、雞蛋、麵粉、砂糖再加上紅糖燒製而成，與餅乾口感類似，但不少日人皆認為其口感過於粗略，且太油膩，尤其是男性特別不喜歡。

(中時電子報)