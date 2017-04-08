算命仙強迫店員聽命理 收費恐涉詐欺
算命需看緣分，但是一名自稱新加坡人的「算命仙」卻直衝店家，劈哩啪啦說了一大堆，不管對方聽不聽的「命理」，要價新台幣1800元，警方質疑已經涉及詐欺或恐嚇取財罪。
桃園市政府中壢警方今天表示，一名羅姓服飾店女店員報案指出，一名年約40歲，自稱新加坡人的男子走進商家後，表示因為剛看完陽宅，路過店面，發現有緣，希望替女店員算命。
女店員表示，算命仙不分青紅皂白說了一大堆，「她根本就沒聽進去」，還說平常跟別人看命，至少要3600到3800元，但因為「今日有緣分，只收1800元」。
女店員說，由於身上沒有多餘現金，加上對方面露兇光，害怕發生危險，掏出身上的1300元給了算命仙；更奇妙的是，算命仙竟然找給女店員30元，完成「1270元的算命禮金」。
女店員還在臉書上反諷地表示「找30元，真不知道該不該謝謝他」。
中壢派出所所長黃一航受訪時表示，算命仙的行為可能涉及到詐欺或恐嚇取財，已調閱附近監視錄影器畫面，傳喚男子到案說明。1060408
(中央社)
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