澳門連續第3年辦台灣週 展現多元文化
展現台灣多元文化的「2017台灣週」正在澳門舉行，當地民眾可以親身感受到台灣的電影、繪本出版和音樂等。
這項活動由行政院大陸委員會駐澳門機構台北經濟文化辦事處與文化部駐香港機構光華新聞文化中心合辦，於6日揭幕，17日閉幕。
這已是澳門台北辦事處和光華中心連續第3年在當地舉辦「台灣週」活動。
本年度的「台灣週」以「花樣青春」為主題，活動內容有電影放映、台灣原創繪本展覽、講座與工作坊，以及音樂會等，大小活動有18場。
所有活動分別在澳門國父紀念館、何黎婉華庇道演藝劇院等場地進行，全面向當地民眾呈現台灣的優質文化、藝術和音樂面貌，同時促進兩地文化交流。
在電影放映方面，「金馬近距離」電影單元預定於13日至16日在何黎婉華庇道演藝劇院舉行，期間將會免費放映金馬獎得獎作品。
澳門台北辦事處處長盧長水6日晚在揭幕禮上致辭說，「台灣週」活動已連續第3年舉辦，持續推動台、澳兩地的文化交流和合作。
他並期盼「台灣週」能夠促成兩地創作者、業界、市場端的對話，深化雙方的交流與合作。
光華中心主任胡晴舫說，本年度「台灣週」的最大特色是展現台、澳文化交流與合作，增加與澳門互動的設計，強化與澳門當地表演藝術團隊、文化界人士共同合作，互相拉抬聲勢，借力使力。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。