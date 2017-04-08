澳門連續第3年辦台灣週 展現多元文化

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展現台灣多元文化的「2017台灣週」正在澳門舉行，當地民眾可以親身感受到台灣的電影、繪本出版和音樂等。

這項活動由行政院大陸委員會駐澳門機構台北經濟文化辦事處與文化部駐香港機構光華新聞文化中心合辦，於6日揭幕，17日閉幕。

這已是澳門台北辦事處和光華中心連續第3年在當地舉辦「台灣週」活動。

本年度的「台灣週」以「花樣青春」為主題，活動內容有電影放映、台灣原創繪本展覽、講座與工作坊，以及音樂會等，大小活動有18場。

所有活動分別在澳門國父紀念館、何黎婉華庇道演藝劇院等場地進行，全面向當地民眾呈現台灣的優質文化、藝術和音樂面貌，同時促進兩地文化交流。

在電影放映方面，「金馬近距離」電影單元預定於13日至16日在何黎婉華庇道演藝劇院舉行，期間將會免費放映金馬獎得獎作品。

澳門台北辦事處處長盧長水6日晚在揭幕禮上致辭說，「台灣週」活動已連續第3年舉辦，持續推動台、澳兩地的文化交流和合作。

他並期盼「台灣週」能夠促成兩地創作者、業界、市場端的對話，深化雙方的交流與合作。

光華中心主任胡晴舫說，本年度「台灣週」的最大特色是展現台、澳文化交流與合作，增加與澳門互動的設計，強化與澳門當地表演藝術團隊、文化界人士共同合作，互相拉抬聲勢，借力使力。1060408

(中央社)