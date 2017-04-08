赫本塑身衣首度跨足美腿襪市場 高雄開旗艦店

據研究有半數民眾有靜脈曲張問題，赫本健康纖提美腿襪搶進市場，今在高雄巨蛋商圈開設旗艦店。（柯宗緯攝）

赫本健康纖提美腿襪搶進市場，今在高雄巨蛋商圈開設旗艦店。（柯宗緯攝）

現代人工作繁忙，不是久站即是久坐，造成下肢靜脈曲張。據統計有半數台人有此問題，女性好發率更高於男性近3倍。一家專做塑身衣業者看見商機，首度跨足美腿襪市場，推出量身訂做壓力襪，預防及保養美腿，今在高雄巨蛋商圈開設旗艦店。

赫本精品塑身衣執行長陳俊麟，曾在嬌生、默克等大藥廠擔任高階主管，2009年與老婆成立「HEBEN赫本」品牌，開發塑身衣市場，今年首度推出美腿襪，強調經過20多道量測，量身訂做滿足不同客群需求。

藥師出身的他提到，根據一項醫學研究統計，台灣有一半人口擁有靜脈曲張問題，其中女性占25至33%、男性約10至20%，主因是工作呈現兩極化，像空姐、櫃姐等行業別久站、OL族久坐，易造成靜脈曲張，出現微血管擴張、蜘蛛絲狀血管，影響腿部美觀，亦產生水腫、疲勞、疼痛問題。

他表示，一旦發生靜脈曲張，最好還是找專科醫師治療，但預防重於治療，建議民眾可以抬腿、騎單車，另外穿著靜脈曲張襪也是一種選擇，市售的美腿襪價格落在2、3000元，赫本品牌基本款約5、6000元，強調符合國際標準，有助於血液向上回流。

他表示，赫本健康纖提美腿襪，採用與塑身衣同等級的靈膚觸、底敏、透氣的高彈性材質製作，每人有專屬的版型，因此價格自然高於他牌。目前赫本北中南有3處據點，新開的高雄左營巨蛋旗艦店昨天正式開幕。

(中時)